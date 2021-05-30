Стоимость ненефтяного экспорта Ирана за первых два месяца года выросла на 48 %

Стоимость ненефтяного экспорта Ирана достигла 6,3 миллиарда долларов за первые два месяца текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 мая), что на 48 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил IRIB в среду со ссылкой на главу Таможенного управления Ирана (IRICA), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам Мехди Мир-Ашрафи, за указанные два месяца Иран экспортировал 16,9 млн. тонн не связанных с нефтью товаров, включая бензин, полиэтилен, метанол, чугунные и стальные слитки и стальную продукцию, в зарубежные страны.

Между тем, за указанный период в страну было импортировано около 5,3 миллиона тонн товаров на сумму 6,5 миллиардов долларов, что на 26,5 процента больше, чем за те же два месяца прошлого года.

В пятерку основных направлений экспорта Ирана, товаров не связанных с нефтью, в этот период входили Китай с объемом экспорта 2 миллиарда долларов, Ирак с 953 миллионами долларов, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с более чем 849 миллионами долларов, Турция с 388 миллионами долларов и Афганистан с 365 миллионами долларов.

По словам чиновника, на указанные пять стран приходилось 68 процентов и 73 процента общего не нефтяного экспорта Ирана по весу и стоимости, соответственно.