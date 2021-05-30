Экспорт стальных слитков из Ирана вырос на 135 процентов

Статистическое исследование деятельности компаний горнодобывающего и минерального сектора Ирана показывает, что экспорт стальных слитков вырос на 135 процентов в первом месяце текущего 1400 года (с 21 марта по 22 апреля), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

За первый месяц текущего года (с 21 марта по 22 апреля) из страны было экспортировано 566 тысяч тонн стальных слитков, что на 135 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года., сообщает Mehr News.

По данным Министерства промышленности, шахт и торговли, за тот же период из страны было экспортировано 265 000 тонн стальной продукции, а также 70 000 тонн губчатого железа, что на 215 и 250 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика показала, что за первый месяц предыдущего 1399 иранского календарного года было экспортировано 84 000 тонн различных видов стальной продукции и 20 000 тонн губчатого железа.

В стране за первый месяц текущего 1400 года (с 21 марта по 22 апреля) было произведено 2 805 000 тонн стальных слитков (заготовок, блюмов, слябов).