Тегеран и Багдад обсудили сроки погашения задолженности Ирака перед Ираном
Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд и министр финансов Ирака обсудили механизм и сроки погашения задолженности Ирака перед Ираном, передает Trend со ссылкой на İRNA.
"Во время встречи, состоявшейся в Тегеране обсудили механизм и сроки погашения задолженности Багдада перед Тегераном", говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства экономики Ирана.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в таможенной, банковской, страховой и инвестиционной сферах. Также были рассмотрены перспективы сотрудничества между двумя странами в различных сферах экономики.
Лента новостей
Мирпаша, Гараджа Чобан… Он работал над дизайном маната и паспорта, увлекался хокку и индийской философией (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью Зангезурского коридора
Помощник Президента: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в скором времени
Цифровизация экономики Туркменистана увеличит инвестиционную привлекательность производства – Минпромторг России
Это был настоящий праздник, когда спустя 28 лет 28 мая началось возрождение Агдама – народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов
Армении следовало бы спокойно вести совместную с Азербайджаном работу по определению точной линии госграницы - Коротченко
Таджикистан готов и дальше укреплять двусторонние отношения с Азербайджаном в духе взаимного доверия - МИД
Азербайджанцы России представили клип на турецком языке – с флагами Азербайджана, Турции и России (ВИДЕО)
Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира - народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова
В Баку состоялась торжественная церемония закрытия 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО)
В ближайшее время на ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт
Команда Азербайджана заняла первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО)
Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, проникших на его территорию и убивших 4 человек после прекращения военных действий – Али Асадов