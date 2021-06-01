В Швейцарии приветствуют иранские товары

Сельскохозяйственные продукты и медицинские компоненты возглавляют список экспорта Ирана в Швейцарию. Об этом сообщил глава торговой палаты Ирана и Швейцарии Шариф Незам-Мафи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Объем торговли между двумя странами с марта текущего года увеличилась благодаря активизации банковских отношений, запуску финансового канала Ирана и Швейцарии, смягчению санкций и переговорам по возобновлению ядерной сделки в Вене.

"Учитывая ознакомление рынка Швейцарии с иранскими товарами, мы являемся свидетелем, что они приветствуют иранские продукты", заявил он, добавив, что иранский рынок также всегда был надлежащим для Швейцарии.

Он назвал зерна, лекарства и медицинские оборудования приоритетом импорта из этой страны. "Кроме сельскохозяйственных продуктов и медицинских оборудований, полупромышленные товары, пластмассы, розовая вода и специи экспортируются из Ирана в Швейцарию", пояснил он.

Незам-Мафи также назвал потенциал торговли двух стран 10 млрд долларов.