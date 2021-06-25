В четверг на церемонии с участием президента Хасана Рухани были торжественно открыты проекты поставок газа в шесть провинций Ирана, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Проекты газоснабжения 21 города и 2809 деревень, в том числе 251 689 городских домохозяйств и 181 576 сельских домохозяйств, а также 4664 промышленных предприятий в 6 провинциях - Западный Азербайджан, Южный Хорасан, Керман, Лурестан, Хузестан и Фарс, были запущены в режиме удаленного участия на церемонии. По сообщению SHANA, по приказу доктора Хасана Рухани и в присутствии официальных лиц Национальной иранской газовой компании (NIGC) и местных властей были запущены проекты общей стоимостью 63 310 миллиардов риалов.

Соответственно, были открыты четыре блока установок повышения давления газа в провинциях Хузестан и Фарс, в том числе установка повышения давления Safashahr-8, установка повышения давления Bidboland-6, установка повышения давления Hosseinieh-6 и установка повышения давления Farashband-10.

Выступая в четверг на дистанционной церемонии запуска нескольких национальных проектов в присутствии президента Ирана Хасана Рухани, Зангене сказал, что его министерству удалось увеличить количество деревень, охваченных сетью газоснабжения, в 2,5 раза с 14 000 в 2013 г. до 35 000 деревень в 2021 г.

«Без реализации планов по оптимизации потребления газа, особенно на ТЭС, мы не сможем поддерживать баланс между производством и потреблением газа в будущем, потому что у нас нет другого газового месторождения Южный Парс», - сказал он.

Он сказал, что благодаря принятым мерам, охват газоснабжением по всей стране в настоящее время достиг 95,1%, что является уникальным показателем в мире, добавив, что на данный момент газ был поставлен в более чем 20 000 деревень, в которых проживает более 1770 000 домохозяйств. и 194 города с примерно 650 000 домашних хозяйств.

«В настоящее время природным газом пользуются 98,4% городского и 84,6% сельского населения, а в целом более 95% всего населения страны, тогда как в 2013 году 95% городского населения и 54 процента сельского было охвачено газоснабжением, а всего 85% населения».

Еще одним проектом, который был запущен в четверг, 24 июля, был проект по очистке легкой фракции нефтехимического комплекса Бу Али Сина (обессеривание) с целью обессеривания легкой фракции для доведения конечного содержания серы в продукте до менее 1 PPM.