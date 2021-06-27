Товарооборот между Ираном и ОАЭ к 2025 году достигнет $20 млрд

Согласно планам, объем товарооборота между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами до 2025 года достигнет $20 млрд, а через пять лет показатель достигнет $30 млрд, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Об этом заявил в воскресенье президент Совместной ирано-эмиратской торговой палаты Фаршид Фарзанеган на пресс-конференции по случаю проведения выставки «Expo 2020 Dubai».

"Согласно планам, к 2025 году товарооборота между Ираном и ОАЭ вырастет сначала до 20 миллиардов долларов, а через пять лет - до 30 миллиардов долларов", сказал Фарзанеган.

По его словам, на выставке «Expo 2020 Dubai» в ОАЭ Иран может представить также собственную вакцину от коронавируса "Ков Иран Баракат".

По словам чиновника, предполагается, что на этом масштабном мероприятии сможет побывать свыше 25 млн. посетителей, из которых 70% прибудет из-за границы.