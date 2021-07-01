Объем торговли между Ираном и Китаем за первые пять месяцев 2021 года достиг 5,5 млрд. долларов, что на 14 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Согласно данным, опубликованным китайской таможенной администрацией, товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2020 года составил 6,4 миллиарда долларов, сообщает информационное агентство Tasnim.

Иранский экспорт в Китай достиг 2,5 миллиарда долларов за указанный период, что на семь процентов меньше, чем показатель за тот же период в 2020 году. Иран экспортировал в Китай товаров на 2,7 миллиарда долларов в январе-мае 2020 года.

Согласно данным таможни, сырая нефть составила самую большую долю иранского экспорта в Китай в 2020 году.

Импорт из азиатской страны за упомянутые пять месяцев составил 3 миллиарда долларов, что на 19 процентов меньше, чем 3,7 миллиарда долларов за те же пять месяцев предыдущего года.

Торговый баланс Ирана с Китаем был отрицательным на 500 миллионов долларов за указанные пять месяцев.

По словам представителя Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), объем не нефтяной торговли между Ираном и Китаем в прошлом 1399 иранском календарном году (завершившемся 20 марта) составил 18,715 миллиарда долларов.

Рухолла Латифи оценил двустороннюю торговлю в 30,128 млн. тонн и сказал, что Китай был первым торговым партнером Ирана, не связанным с нефтью, в прошлом году.

По официальным данным, экспорт Ирана в Китай составил 26,585 миллиона тонн на сумму 8,954 миллиарда долларов, а импорт из этой страны - 3,543 миллиона тонн на сумму 9,761 миллиарда долларов в предыдущем году.

Фисташки, орехи и специи, минеральное и промышленное сырье, строительные материалы, метанол, полиэтилен, ковры, посуда, железные слитки, изделия из железа, финики, виноград и фрукты, а также нефтепродукты были основными товарами, экспортируемыми Ираном в Китай, заявил Латифи.

Он упомянул машины и промышленное сырье, медицинское оборудование, крупы, дрожжи, бумагу, древесину и картон, ткани и пряжу, автозапчасти, все виды проводов, спортивное оборудование, машины для обработки данных, очки, а также все виды дрожжей и семян в качестве основных импортных товаров Ирана из Китая.

В конце марта Иран и Китай официально подписали документ о 25-летнем всестороннем сотрудничестве.