164 иранских изобретения были зарегистрированы на международном уровне

Иранский патентный центр объявил о регистрации 164 новых иранских патента в авторитетных зарубежных ведомствах, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

К настоящему времени в системе Центра зарегистрировано более 2200 заявок на поддержку, из которых 364 были одобрены на стадии оценки. Кроме того, 164 патента были зарегистрированы на международном уровне. Иранские патенты зарегистрированы в США, ЕС, Канаде и Китае.

Иранский центр по патентам обеспечивает 90% расходов на регистрацию.

Патент дает право исключить получение прибыли от изобретения сторонними лицами.



