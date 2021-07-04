164 иранских изобретения были зарегистрированы на международном уровне
Иранский патентный центр объявил о регистрации 164 новых иранских патента в авторитетных зарубежных ведомствах, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
К настоящему времени в системе Центра зарегистрировано более 2200 заявок на поддержку, из которых 364 были одобрены на стадии оценки. Кроме того, 164 патента были зарегистрированы на международном уровне. Иранские патенты зарегистрированы в США, ЕС, Канаде и Китае.
Иранский центр по патентам обеспечивает 90% расходов на регистрацию.
Патент дает право исключить получение прибыли от изобретения сторонними лицами.
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