Значительно вырос экспорт ковровых изделий из Ирана

Экспорт ковровых изделий составил 366,9 тонны на сумму 4,8 млн. долларов США за первые два месяца 2021-22 финансового года (21 марта - 21 мая), что означает рост веса и стоимости на 275,1% и 84%, соответственно, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в течение которого согласно статистическим данным Таможенного управления Исламской Республики Иран, было экспортировано 97,8 тонны на сумму 2,6 миллиона долларов.

Из общего объема экспорта во втором финансовом месяце (21 апреля - 21 мая) было зарегистрировано 214,4 тонны на сумму 2,7 миллиона долларов, что означает рост на 155% и 28,5% в годовом исчислении, сообщает агентство Fars News Agency, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Последние данные о производстве, опубликованные директором Иранского национального центра ковров Фараназ Рафе, показывают, что производство ковров ручной работы в Иране увеличилось на 34% за первые 10 месяцев прошлого иранского года (20 марта 2020 г. - 21 января) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.