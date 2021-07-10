В Тегеране прогремел мощный взрыв
В восточной части Тегерана прогремел мощный взрыв, его причины неизвестны, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранское информационное агентство Fars, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Официальных сообщений о причинах громкого звука пока нет. Представитель иранской пожарной охраны Джалал Малеки заявил Fars, что им не поступала информация о взрыве.
По сообщению агентства, полиция обследует район Меллат-парка, но там нет признаков взрыва или пожара.
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