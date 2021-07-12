Глава МИД Ирана принял послов Великобритании, Беларуси, Финляндии и Южной Кореи

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с послами Великобритании, Беларуси, Финляндии по случаю завершения их дипломатической миссии в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Посол Беларуси в Иране Юрий Лазарчик, посол Великобритании Роб Макэйр и посол Финляндии Кейджо Норванто провели в воскресенье встречу с главой МИД Ирана по случаю завершения их дипломатической миссии в Тегеране.

Кроме того, новый посол Южной Кореи сегодня вручил главе иранского МИД верительные грамоты.