Глава МИД Ирана принял послов Великобритании, Беларуси, Финляндии и Южной Кореи
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с послами Великобритании, Беларуси, Финляндии по случаю завершения их дипломатической миссии в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Посол Беларуси в Иране Юрий Лазарчик, посол Великобритании Роб Макэйр и посол Финляндии Кейджо Норванто провели в воскресенье встречу с главой МИД Ирана по случаю завершения их дипломатической миссии в Тегеране.
Кроме того, новый посол Южной Кореи сегодня вручил главе иранского МИД верительные грамоты.
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