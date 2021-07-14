Иран и Узбекистан подписали контракт на экспорт текстиля на сумму 5 млн. долларов

Экономическая делегация из Узбекистана отправилась в Тегеран для проведения переговоров с иранскими официальными лицами по контракту на 5 млн. долларов на экспорт текстильной продукции страны, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Узбекская делегация во главе с заместителем мэра Китабского района Бахтияром Каримовым посетила Тегеран и Мазандаран и встретились с представителями компании North Industrial Marine Coating Company в провинции Мазандаран.

Согласно сообщению, узбекская делегация встретилась с председателем компании Сохрабом Пурмадахом, чтобы обсудить производство красок и лаков в Узбекистане, и договорилась организовать визит иранской делегации в Кашкадарьинский район Узбекистана в августе запустить совместный проект.

Узбекская делегация также приняла участие в круглом столе, организованном Тегеранской ассоциацией производителей и экспортеров текстиля с целью дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Узбекистаном.