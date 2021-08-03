В Иране произошло землетрясение

В восточной части Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 . Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 174 км к юго-востоку от города Бирдженд, где проживают около 196 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.