В Иране произошло землетрясение
В восточной части Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 . Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 174 км к юго-востоку от города Бирдженд, где проживают около 196 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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