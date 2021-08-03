В Иране за последние четыре года наблюдался рост мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии
Замминистра энергетики Ирана Мохаммад Саткин сообщил, что мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии за последние четыре года выросла на 171% до 903 МВт, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«В начале срока Хасана Рухани общая мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии составляла около 332 МВт, которая в июле этого года года, одновременно с окончанием его срока, достигла 903 МВт, то есть рост на 171%, и конечно, эта тенденция в области солнечной энергии развивается быстрее, чем любая другая форма возобновляемой энергии», - отметил он.
Заместитель министра энергетики посчитал, что наибольшее количество установленных электростанций на возобновляемых источниках энергии в 2016 году принадлежит ветровым электростанциям мощностью 191 МВт, и отметил, что сейчас эта мощность достигла 309 МВт.