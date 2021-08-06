Иран планирует произвести 500 тонн драгоценных металлов и драгоценных камней за 4 года

Министерство промышленности, горной промышленности и торговли Ирана утвердило проект оперативного плана развития производственной цепочки драгоценных металлов и драгоценных камней для достижения годового производства 500 тонн такой продукции к 1404 календарному году Ирана (начало в марте 2025 г.), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Проект был одобрен в среду на встрече, на которой присутствовали заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Мехди Садеки Ниараки и Али Ага-Мохаммади, руководитель экономической группы в офисе лидера Исламской революции, сообщает IRNA.

Выступая на встрече, Ниараки упомянул планы Министерства промышленности по развитию основных отраслей промышленности страны, сказав: «В прошлом году было подготовлено четыре плана действий по развитию производственных цепочек производства одежды и обуви, драгоценных металлов, продуктов питания и напитков и производства бытовой техники. На эти отрасли приходится 40 процентов от общей стоимости промышленной продукции страны».

Садеги Ниараки также отметил, что упомянутый операционный план был подготовлен с учетом мнений частного сектора и будет обнародован в ближайшем будущем после вступления в силу окончательных поправок.

По его словам, после официального утверждения план будет передан в соответствующие организации и ведомства.