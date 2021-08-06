Иран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street

Иран категорически отвергает обвинения в свой адрес в нападении на танкер Mercer Street.

Об этом заявила в пятницу журналистам заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади, комментируя обсуждение данного вопроса в Совете Безопасности всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения со стороны Израиля в инциденте с Mercer Street", - сказала она.