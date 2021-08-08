В Иране за сутки от коронавируса скончалось более 500 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 542 человека.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает в воскресенье Trend.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Иране возросло до 94 015.

За последние 24 часа в стране коронавирусом заразились 39 619 человек. Общее число заражений достигло 4 158 729, состояние 6 462 заболевших оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в Иране было проведено 26,4 миллиона тестов на выявление коронавируса.

Всего в стране применено 15,6 миллиона доз вакцины от коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)