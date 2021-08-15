Первый грузовой поезд из Казахстана прибыл в Иран

Иран 15 августа 2021 17:01 (UTC+04:00)
Первый грузовой поезд из Казахстана прибыл в Иран

Первый грузовой поезд из Казахстана прибыл сегодняв провинцию Голестан на северо-востоке Ирана через международную железнодорожную линию " Гармсар-Инче Бурун", передает Trend со ссылкой на İRNA.

Губернатор провинции Голестан Хади Хаг-Шенас назвал линию "Гармсар – Инче Бурун" уникальной возможностью для развития торговли Ирана со странами Центральной Азии.

По его словам, расширение этой железнодорожной линии может снизить расходы транзита. Он выразил надежду, что прибытие первого грузового поезда из Казахстана в Иран станет началом развития экспорта и импорта региона.

Железнодорожная линия "Гармсар-Инче Бурун" создаёт условия для роста грузооборота по международному транспортному коридору «Север – Юг» и интенсификации экономических связей в Каспийском регионе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше
Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше
Израиль незначительно сократил импорт автомобилей из Турции
Израиль незначительно сократил импорт автомобилей из Турции
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Первый грузовой поезд из Казахстана прибыл в Иран Иран 17:01
Экспорт собранных в Китае автомобилей в июле вырос на 180% в годовом выражении Другие страны 16:46
Армения: Синдром приобретенной недостаточности помощи Армения 16:38
Швеция эвакуирует работников посольства в Афганистане Европа 16:28
Албания готова принять часть беженцев из Афганистана Европа 16:07
В Испании зафиксировали новый температурный рекорд Европа 15:45
Турция сократила экспорт готовой одежды в Иран Турция 15:43
Растет канадский импорт неорганических химикатов из Узбекистана (Эксклюзив) Узбекистан 15:43
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос почти наполовину Казахстан 15:42
В Туркменистане ожидают перевыполнения производственного плана в транспортно-коммуникационном комплексе Транспорт 15:42
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос в I полугодии Финансы 15:38
В Азербайджане сократились поступления в основной капитал Финансы 15:37
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу Политика 15:31
У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 Другие страны 15:31
SpaceX может запустить свой первый спутниковый интернет в Грузии Грузия 15:30
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Фернандешем о продлении контракта Спорт 15:08
Возвращение к привычному образу жизни, открытие театров во многом зависит от вакцинации граждан – Алигисмет Лалаев (ВИДЕО) Социум 14:47
Талибан объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана Другие страны 14:37
Начался визит делегации волонтерских организаций в Агдам (ФОТО) Общество 14:30
Число жертв при взрыве топливного резервуара в Ливане увеличилось до 28 (Обновлено) Арабские страны 13:51
Глава МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет Другие страны 13:46
Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия Другие страны 13:42
Поддержка Азербайджана во время пожаров была своевременной – правительство Турции Азербайджан 13:30
В России число смертей из-за коронавируса за сутки превышает 800 четвертый день подряд Россия 13:08
Глава Ливана потребовал провести расследование взрыва в Аккаре Арабские страны 12:47
Группа военнослужащих Афганистана пересекла госграницу Узбекистана Другие страны 12:44
Путин посмертно наградил военных, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции Россия 12:36
Зангезурский коридор – это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу странам региона – американский эксперт Политика 12:17
В Узбекистане выявлено еще 917 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 12:03
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 11:58
В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:48
Талибы объявили о взятии города Майданшахр и погранперехода на границе с Пакистаном Другие страны 11:21
В сентябре в столице Таджикистана пройдут саммиты глав государств ШОС и ОДКБ Таджикистан 11:10
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии Политика 10:30
В Туркменистане ожидают рост розничного товарооборота Финансы 10:26
США наращивают импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:14
Премьер-министр Малайзии намерен уйти в отставку 16 августа Другие страны 10:11
Армения никогда не сможет противостоять Азербайджану – азербайджанский депутат Политика 09:45
Не менее двух человек погибли при пожаре в гостинице в Нью-Дели Другие страны 09:41
Число погибших при взрыве в Пакистане увеличилось до 13 Другие страны 09:24
Спикер парламента Азербайджана поздравила своих пакистанских коллег Политика 09:16
США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле Другие страны 09:09
84 афганских военных перешли границу с Узбекистаном Узбекистан 08:51
Илон Маск заявил, что его корабль может совершить высадку астронавтов на Луну до 2024 года США 08:42
По меньшей мере пять человек пострадали в результате схода оползня в Японии Другие страны 08:29
В Гаити произошло еще одно землетрясение Другие страны 08:14
Грузия поделилась данными по основным экспортным товарам в Россию Бизнес 08:00
В Азербайджане зафиксирован спад долларизации по банковским вкладам физлиц Финансы 08:00
В Азербайджане выросла сумма операций по системе межбанковских нацрасчетов Финансы 08:00
Австрия назвала перспективные направления сотрудничества с Азербайджаном в транспортной сфере Транспорт 08:00
Талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана Другие страны 07:46
Свыше 7,4 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:27
Трамп назвал ситуацию в Афганистане "некомпетентностью" нынешней администрации США США 07:04
ЦБ Бразилии почти удвоил золотой запас Другие страны 06:36
Блинкен обсудил с главой афганского совета по примирению ситуацию в Афганистане США 06:10
Intel добивается субсидий на строительство предприятий по производству чипов ИКТ 05:44
«ПСЖ» презентовал Месси и других новичков команды при полных трибунах Спорт 05:02
В Китае выдвинули новую версию о нулевом пациенте с коронавирусом Другие страны 04:35
В Кот-Д’Ивуаре выявили первый за 25 лет случай заболевания лихорадкой Эбола Другие страны 04:16
Премьер Гаити объявил режим ЧП из-за последствий землетрясения Другие страны 03:38
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58 Турция 03:15
Талибы объявили о переходе под свой контроль города Мехтарлам на востоке Афганистана Другие страны 02:53
Более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в штате Нью-Йорк США 02:31
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 304 (Обновлено) Другие страны 02:20
В США с осени начнут предлагать третью дозу вакцины от ковида некоторым гражданам США 02:08
Талибы заявили о захвате девяти центров афганских провинций за сутки Другие страны 01:29
Байден сообщил, что США развернут в целом 5 тыс. военных в Афганистане США 01:02
Президент Ильхам Алиев: На самом деле, я действительно вновь хочу задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян? Политика 00:14
Казахстан намерен увеличить количество грузов в порту Курык Казахстан 00:12
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор Политика 00:05
Президент Ильхам Алиев: Если бы не было фактора Турции, то проармянские силы совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы Политика 14 августа 23:55
Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше Израиль 14 августа 23:53
Турция и Азербайджан доказали своё братство на деле - Администрация Президента Турции Политика 14 августа 23:40
В 2023 году муниципатитет Сагареджо будет полностью обеспечен водоснабжением - Гарибашвили Грузия 14 августа 23:25
Южная Корея передаст Узбекистану специальную автомобильную пожарную и спасательную технику Узбекистан 14 августа 23:17
Названы основные туркменские сектора, представляющие интерес для Австрии Бизнес 14 августа 23:12
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Türk (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14 августа 23:05
Авиакомпания Wizz Air Abu Dabi совершила первый рейс в Баку (ФОТО) Экономика 14 августа 23:03
В акциях против санитарных пропусков во Франции поучаствовали 215 тыс. человек Европа 14 августа 22:52
Президент Ильхам Алиев: За последние 18 лет и Турцией, и Азербайджаном сформирована единая политика Политика 14 августа 22:17
Президент Ильхам Алиев: Турция для нас родная страна, родина Политика 14 августа 22:17
Президент Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы получаем и будем получать пользу от этого Политика 14 августа 22:16
Президент Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура Политика 14 августа 22:14
Президент Ильхам Алиев: Страны, на словах признающие «геноцид армян», не хотят признавать Ходжалинский геноцид Политика 14 августа 22:11
Президент Ильхам Алиев: Если Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир Политика 14 августа 22:05
Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не провели этническую чистку Политика 14 августа 22:02
Польша назвала объемы внешнеторгового оборота с Грузией Бизнес 14 августа 22:00
Президент Ильхам Алиев: На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении Политика 14 августа 21:54
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор может стать новым транспортным проектом Евразии Политика 14 августа 21:52
Президент Ильхам Алиев: Мы до последнего старались защитить жизнь каждого солдата Политика 14 августа 21:51
Президент Ильхам Алиев: Мы с честью выполнили долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями Политика 14 августа 21:49
Президент Ильхам Алиев: Мы за 44 дня разнесли в пух и прах миф о «победоносной» армянской армии Политика 14 августа 21:46
Президент Ильхам Алиев: Наши ожидания от России заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления Политика 14 августа 21:39
Президент Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество Политика 14 августа 21:38
Президент Ильхам Алиев: Нам не нужна новая война Политика 14 августа 21:36
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем формат 3+3 на Южном Кавказе Политика 14 августа 21:33
Президент Ильхам Алиев: Для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано достаточно финансовых средств Политика 14 августа 21:20
Президент Ильхам Алиев: Точность переданных армянской стороной в последнее время карт составляет всего 25 процентов Политика 14 августа 21:17
Президент Ильхам Алиев: Мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны Политика 14 августа 21:12
Президент Ильхам Алиев: В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации Политика 14 августа 21:09
Все новости