Первый грузовой поезд из Казахстана прибыл в Иран

Первый грузовой поезд из Казахстана прибыл сегодняв провинцию Голестан на северо-востоке Ирана через международную железнодорожную линию " Гармсар-Инче Бурун", передает Trend со ссылкой на İRNA.

Губернатор провинции Голестан Хади Хаг-Шенас назвал линию "Гармсар – Инче Бурун" уникальной возможностью для развития торговли Ирана со странами Центральной Азии.

По его словам, расширение этой железнодорожной линии может снизить расходы транзита. Он выразил надежду, что прибытие первого грузового поезда из Казахстана в Иран станет началом развития экспорта и импорта региона.

Железнодорожная линия "Гармсар-Инче Бурун" создаёт условия для роста грузооборота по международному транспортному коридору «Север – Юг» и интенсификации экономических связей в Каспийском регионе.