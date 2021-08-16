Иран прилагает усилия для обеспечения стабильности в Афганистане

Иран 16 августа 2021 15:20 (UTC+04:00)
Иран прилагает усилия для обеспечения стабильности в Афганистане

БАКУ/Trend/ - Иран прилагает усилия для стабилизации ситуации, которая сегодня является первой потребностью в Афганистане. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Иран прилагает усилия для стабилизации ситуации, которая сегодня является первой потребностью Афганистана, и как сосед и братская страна приглашает все группы к достижению национального соглашения", сказал Раиси добавив, что безопасность, стабильность и благосостояние являются правом всех граждан Афганистана.

Иранский президент добавил, что Иран считает, что верховенство воли угнетенного народа Афганистана всегда было источником безопасности и стабильности в этой стране. "Иран бдительно следит за развитием событий в стране и привержен добрососедским отношениям с Афганистаном", подчеркнул Раиси.

"Военное поражение и уход Соединенных Штатов из Афганистана должны стать возможностью для восстановления жизни, безопасности и прочного мира в этой стране", резюмировал президент.

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