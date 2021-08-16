Спецпредставитель Китая по Афганистану встретился с Зарифом в Тегеране

В понедельник в Тегеране специальный посланник МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюн встречается с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Зариф в понедельник в здании министерства иностранных дел Ирана обсудил со специальным посланником МИД Китая по Афганистану последние события в Афганистане.

Талибан вчера заявлял о своей победе над Афганистаном, а бывший президент Афганистана покинул страну.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани написал в понедельник в Twitter, что "как и в последние 40 лет мы поддерживаем народ Афганистана и его волю".