Иран призвал международное сообщество помочь перемещенным афганцам

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что международное сообщество должно обратить внимание на новые потоки перемещенных афганцев в условиях пандемии Covid-19, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В ответ на последние события в Афганистане Хатибзаде сказал, что в Иране внимательно следят за развитием событий и находятся в контакте со всеми сторонами.

Указывая на историческую, цивилизационную и культурную общность между Ираном и Афганистаном, он подчеркнул, что Иран, как всегда, будет рядом с народом Афганистана и сделает все возможное для достижения мира и стабильности в этой стране.

Выразив озабоченность эскалацией насилия в Афганистане, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран призывает все стороны уменьшить насилие, сохранять спокойствие и стремиться к мирным решениям кризиса посредством диалога.

"Исламская Республика Иран очень надеется, что жизни, имущество и честь всех людей, особенно невооруженных граждан, во время недавних стремительных событий в Афганистане будут защищены от любой агрессии, и что все стороны проявят сдержанность и дальновидность в этом отношении, а не позволяет использовать географию Афганистана воинствующими группировками", отметил он.