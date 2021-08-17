Иран и Россия обсудили возобновление переговоров в Вене

Постоянный представитель России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Михаил Ульянов встретился с послом и постоянным представителем Ирана при ООН в Вене Каземом Гарибабади, чтобы обсудить возобновление переговоров о возрождении ядерной сделки, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Сегодня я встретился с послом и постоянным представителем Ирана в Вене Каземом Гарибабади», - написал Ульянов в Твиттере.

«Мы обсудили перспективы возобновления венских переговоров по возрождению ядерной сделки, а также вопросы повестки дня Международного агентства по атомной энергии», - добавил он.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене заявил 11 августа, что переговоры о возрождении ядерной сделки возобновятся после инаугурации нового президента Ирана.