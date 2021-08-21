Иран и Россия обсудили региональные события

Состоялась встреча посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали с заместителем Министра иностранных дел России, специальным представителем Президента России по Западной Азии Михаилом Леонидовичем Богдановым, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Ираном и Россией, развитии событий в Западной Азии и регионе Персидского залива, включая Сирию, Ливан, Йемен и Ирак.

В ходе встречи Джалали и Богданов выразили желание продолжить встречи по вопросам, представляющим взаимный интерес, и развития региона.