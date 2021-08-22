Иран готов получать больше вакцин из разных источников
Представитель Всемирной организации здравоохранения в Исламской Республике Иран Джафар Хоссейн, в заявлении на тему «Вакцинация против Covid-19 в Иране» подчеркнул готовность правительства Исламской Республики Иран получать больше вакцин из различных источников, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
В заявлении говорится, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за ситуацией с Covid-19 в Иране. Организация подтверждает свою приверженность поддержке страны в ответ на эту пандемию.
Также подчеркивается, что Всемирная организация здравоохранения приветствует недавнее увеличение количества вакцинации против Covid-19 в Иране с использованием международных вакцин и отечественного производства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Узбекистан и USAID договорились о расширении сотрудничества для поддержки развития сельского хозяйства
Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
Узбекистан одобрил государственную регистрацию вакцины против коронавируса производства компании Jurabek Laboratories
В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов
Центры DOST в Баку начинают прием обращений членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский велопутешественник установил рекорд и достиг высоты 6 400 метров на Пике Ленина (ФОТО)