Иран готов получать больше вакцин из разных источников

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Исламской Республике Иран Джафар Хоссейн, в заявлении на тему «Вакцинация против Covid-19 в Иране» подчеркнул готовность правительства Исламской Республики Иран получать больше вакцин из различных источников, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В заявлении говорится, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за ситуацией с Covid-19 в Иране. Организация подтверждает свою приверженность поддержке страны в ответ на эту пандемию.

Также подчеркивается, что Всемирная организация здравоохранения приветствует недавнее увеличение количества вакцинации против Covid-19 в Иране с использованием международных вакцин и отечественного производства.