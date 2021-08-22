Глава МИД Японии прибыл в Тегеран для встречи с новым президентом Ирана

Посольство Японии в Иране в воскресенье сообщило о прибытии министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Тегеран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он в рамках своего турне по странам Ближнего Востока посещает Иран с официальным визитом.

Как сообщает посольство Японии в Иране, Мотэги сегодня встретится с иранскими властями, и обсудит двусторонние вопросы и ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава внешнеполитического ведомства Японии планирует встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом и предложенным кандидатом на пост министра иностранных дел страны Хоссейном Амир-Абдоллахианом.

Мотэги накануне поездки в Иран назвал отношения между Тегераном и Токио дружественными, давними и неизменными.

Кроме Ирана, министр иностранных дел Японии в своем турне по Ближнему Востоку также планирует посетить Израиль, Палестину, Египет, Иорданию, Турцию, Ирак и Катар.



