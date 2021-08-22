Президент Ирана призвал Японию разморозить иранские средства в местных банках

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о необходимости разморозить иранские средства, заблокированные из-за позиции США. Раиси принял главу японского МИД в Тегеране в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе этой встречи Раиси подчеркнул необходимость разблокировать замороженные в Японии иранские средства", - сообщает пресс-служба иранского президента.

Он добавил, что "задержка разморозки иранских средств в японских банках ничем не оправдана".