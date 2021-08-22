Президент Ирана призвал Японию разморозить иранские средства в местных банках
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о необходимости разморозить иранские средства, заблокированные из-за позиции США. Раиси принял главу японского МИД в Тегеране в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ходе этой встречи Раиси подчеркнул необходимость разблокировать замороженные в Японии иранские средства", - сообщает пресс-служба иранского президента.
Он добавил, что "задержка разморозки иранских средств в японских банках ничем не оправдана".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
"Мы братья": азербайджанские и турецкие военные плечом к плечу выполняют свою миссию в Кабуле (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские солдаты играют ключевую роль в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле - ВЗГЛЯД ИЗ США
Узбекистан и USAID договорились о расширении сотрудничества для поддержки развития сельского хозяйства
Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
Узбекистан одобрил государственную регистрацию вакцины против коронавируса производства компании Jurabek Laboratories
В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов