В Иране зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 684 человека. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 102 038.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 36 419 человек, общее число инфицированных достигло 4 677 114 человек, состояние 7 662 заболевших оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 932 472 человека, проведено свыше 27,8 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране использовано около 22,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первой дозой препарата привито 16,7 миллиона человек, второй – 5,83 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)

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