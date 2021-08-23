В Иране обнародовали последние данные по ситуации с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 4 715 771 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 3 961 024 случая выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 102 648 человек.

Напомним, что более 208 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 4,37 млн из которых умерли.

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 655. За минувшие сутки в стране выявлено 41 194 случая заражения COVID-19. При этом 50108 больных из этого числа были госпитализированы.