Производство чая в Иране выросло на 25 процентов за первые пять месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 22 августа), сообщил IRIB глава Чайной организации Ирана (ITO) Хабиб Джахансаз, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«25-процентное увеличение производства чая в стране указывает на то, что рынок имеет потенциал для увеличения производства, и показывает рост общей популярности иранского чая», - сказал Джахансаз.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день у чайных фермеров страны закуплено 114 445 тонн чайных листьев на сумму 6,5 триллиона риалов (около 154,7 миллиона долларов), 51 процент из которых составляет высококачественный продукт первого сорта.

По словам Джахансаза, правительство выплатило чайным фермерам 75 процентов своих взносов.

В этом году было произведено 25 750 тонн сухого чая, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнул он, добавив, что этот рост связан с увеличением общей популярности местного чая, который послужил стимулом для увеличения производства.

По его оценкам, ежегодное потребление чая в стране составляет около 100 000 тонн, из которых 30 000 тонн поставляются за счет внутреннего производства, а остальные - за счет импорта.

По его словам, спрос на внутреннем рынке указывает на хороший потенциал для увеличения производства чая в стране.

Чиновник также отметил, что Иран также экспортировал 3800 тонн чая в течение первых четырех месяцев текущего иранского календарного года (21 марта - 22 июля).