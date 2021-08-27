Евросоюз объявил о готовности к расширению сотрудничества с Ираном

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с Хосейном Амир-Абдоллахияном поздравил его с назначением министром иностранных дел Ирана и заявил о готовности Европейского Союза к расширению сотрудничества с страной, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В этом телефонном звонке Жозеп Боррель объявил о готовности Европейского Союза к расширению сотрудничества с страной, и отметил, что присутствие Высокого представителя Союза на инаугурации президента Исламской Республики Иран свидетельствует о решимости Союза в этом отношении.

Ссылаясь на роль Союза в качестве координатора Совета Безопасности ООН и переговоров в Вене, он подчеркнул надежды ЕС на скорейшее создание нового правительства и объявление Тегераном даты следующей встречи в Вене.



