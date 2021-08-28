Экспорт Ирана из Северного Хорасана увеличился на 88% за 4 месяца по сравнению с прошлым годом

Стоимость экспорта из провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана выросла на 88 процентов в течение первых четырех месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 22 июля) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, - объявил провинциальный чиновник, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Мохаммад Бадри, генеральный директор управления экономики провинции Северный Хорасан, сказал, что за четыре месяца из провинции было экспортировано 128 900 тонн товаров на сумму 41,4 миллиона долларов, что также свидетельствует о росте по весу на 38 процентов.

Чиновник назвал нефтехимию, стальную продукцию, алюминиевые слитки и легкие бетонные блоки в качестве основных экспортных товаров и заявил, что продукция экспортировалась в 18 азиатских и европейских стран.

Как объявил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), стоимость ненефтяной торговли Ирана выросла на 47 процентов в течение первых четырех месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года.