Глава МИД Ирана провел встречу с премьер-министром ОАЭ

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиaн на полях саммита в Багдаде провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

Во время встречи стороны подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества и расширения отношений между соседями.

Эмир пожелал Амиру Абдоллахиану успехов на новом посту, особенно в областях, ведущих к расширению позитивных двусторонних связей с соседними странами, а также в укреплении отношений.