Положительное сальдо торгового баланса Ирана превысило $1 млрд
Положительное сальдо торгового баланса Ирана за 5 месяцев текущего иранского года (начался 21 марта 2021 года) составил $1 млрд, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Общий объем внешней торговли Исламской Республики Иран за первые пять месяцев этого года достиг 59,3 миллиона тонн на сумму 34 миллиарда долларов, что показывает рост на 14% в весовом выражении и 38% по в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года", заявил в генеральный директор таможни Мехди Мирашрафи.
По его словам, объем несыревого экспорта Ирана за этот период составил 45.5 млн тонн на сумму 17.6 млрд долларов, что показывает рост на 20% по весу и 63% по стоимости по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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