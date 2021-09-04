Объем торговли между Ираном ОАЭ за последние 5 месяцев составил $7,3 млрд

Официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи сообщил, что за последние пять месяцев этого года между Ираном и ОАЭ было обменено около 9 млн 500 тыс. тонн товаров на 7 млрд 303 млн. долларов, что выросло 24% по объему и 54% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом, передает Trend со ссылкой на İrna.

При этом Рухолла Латифи заявил, что «Исламская Республика Иран всегда уделяла внимание и сотрудничество со своими соседями в своих политических приоритетам, приоритетах безопасности и экономике, поэтому мы стали свидетелями бума в торговле с этими странами в последние годы».

«По этой причине четыре страны - Ирак, ОАЭ, Турция и Афганистан в последние годы всегда входили в пятерку целевых стран для экспорта, а с точки зрения импорта в этот список входя ОАЭ и Турция», - заявил он.

Что касается экспорта иранских товаров в ОАЭ, Латифи отметил: «за последние пять месяцев Объединенные Арабские Эмираты закупили у Ирана более 5,7 млн тонн товаров на сумму 1,912 млрд долларов, что составляет 11% по объему и стоимости экспорта 45 млн. 474 тысячи тонн на сумму 17 млрд 661 млн. долларов за последние пять месяцев этого года в другие страны».



