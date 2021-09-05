Иран приступил к третьему этапу испытаний второй собственной вакцины от коронавируса
Власти Ирана начали третий этап испытаний второй иранской вакцины от коронавируса Razi Cov Pars. Об этом сообщает в воскресенье телеканал PressTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что третий этап будет проходить в провинциях Тегеран и Альборз, в нем примут участие около 40 тыс. добровольцев. При этом предполагается, что к концу года фармацевтические компании Ирана смогут произвести около 15-20 млн доз новой вакцины.
Препарат Razi Cov Pars включает в себя три дозы вакцины, две из которых являются инъекционными и одна - интраназальной.
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