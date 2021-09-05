В Иране за сутки от коронавируса скончались 610 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 610 человек. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 110 674.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 25 870 человек, и общее число инфицированных достигло 5 129 407. Состояние 7 689 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 362 814 человек, проведено свыше 29,4 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране использовано около 29,1 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу препарата получили 19,5 миллиона человек, вторую – 9,68 миллиона человек.