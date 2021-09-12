Гендиректор МАГАТЭ встретился с главой ОАЭИ в Тегеране
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Гросси в субботу ночью прибыл с визитом в Иран, чтобы обсудить сотрудничество Исламской Республики с Международным агентством по атомной энергии.
Замглавы ОАЭИ по правовым и парламентским вопросам Бехруз Камальванди сегодня приветствовал Гросси.
Встреча Гросси с Эслами началась в здании ОАЭИ в столице Ирана.
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