Иран и Ливан обсудили расширение отношений

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в среду подчеркнул необходимость дальнейшего расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Ливаном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время встречи с ливанским чиновником Абдаллахом Сафиддином, министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Ирана удовлетворить различные потребности Ливана.

Амир Абдоллахиян поздравил ливанский народ с формированием в стране нового правительства.

Он сказал, что иранское правительство при президенте Эбрахиме Раиси уделяет должное внимание оказанию поддержки Оси сопротивления.

Ливанский чиновник, в свою очередь, поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением на посту министра иностранных дел Ирана.