Иран и Ливан обсудили расширение отношений
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в среду подчеркнул необходимость дальнейшего расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Ливаном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Во время встречи с ливанским чиновником Абдаллахом Сафиддином, министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Ирана удовлетворить различные потребности Ливана.
Амир Абдоллахиян поздравил ливанский народ с формированием в стране нового правительства.
Он сказал, что иранское правительство при президенте Эбрахиме Раиси уделяет должное внимание оказанию поддержки Оси сопротивления.
Ливанский чиновник, в свою очередь, поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением на посту министра иностранных дел Ирана.
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