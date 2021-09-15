Иран и Ливан обсудили расширение отношений

Иран 15 сентября 2021 21:27 (UTC+04:00)
Иран и Ливан обсудили расширение отношений

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в среду подчеркнул необходимость дальнейшего расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Ливаном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время встречи с ливанским чиновником Абдаллахом Сафиддином, министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Ирана удовлетворить различные потребности Ливана.

Амир Абдоллахиян поздравил ливанский народ с формированием в стране нового правительства.

Он сказал, что иранское правительство при президенте Эбрахиме Раиси уделяет должное внимание оказанию поддержки Оси сопротивления.

Ливанский чиновник, в свою очередь, поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением на посту министра иностранных дел Ирана.

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