Президент Ирана прокомментировал вступление страны в ШОС

Президент Ирана Ибрахим Раиси прокомментировал вступление республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает CGTN. 18 сентября он прибыл в Душанбе, где проходит саммит, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Раиси назвал полноправное членство Ирана в ШОС «дипломатическим успехом». Он отметил, что присутствие республики в составе организации создает прочные экономические связи между странами и означает включение Ирана в экономическую инфраструктуру Азии.

Он призвал МИД республики и другие профильные ведомства обеспечить все необходимые условия, чтобы как модно скорее включиться в работу. Также говорится, что за время его визита в столицу Таджикистана странам удалось догвориться «о новой главе в экономических, политических и культурных отношениях».