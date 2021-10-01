В Иране обсудят развитие торгово-экономического сотрудичества с Кыргызстаном
На следующей неделе в Мешхеде в присутствии посла Ирана Саида Харази в Бишкеке состоится встреча по увеличению объема товарооборота с Кыргызстаном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Заседание Рабочей группы по развитию экспорта провинции Хорасан Разави на следующей неделе будет посвящено вопросам, связанным с Кыргызстаном, важнейшими из которых будет продолжение прямого авиасообщения из Мешхеда в Бишкек, проблемы перевозки грузов по железной дороге и суше, тарифы на товары и отправка и прием бизнес-делегаций", заявил заместитель губернатора провинции Мортеза Ашрафи.
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