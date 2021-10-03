БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 229 человек.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 121 109.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 12 428 человек. Общее число инфицированных достигло 5 624 128, состояние 5 758 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 095 627 человека, проведено свыше 32,5 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 57,6, миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 40,9 миллионов, вторую – 16,7 миллиона человек.