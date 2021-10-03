Иран стремится обеспечить 50% электроэнергии за счет ядерных технологий

Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что страна стремится обеспечить 50% от всех потребностей в электроэнергии за счет ядерных технологий, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"В настоящий момент Иран остро нуждается в электричестве. Поэтому мы стремимся обеспечить до 50% потребностей страны за счет строительства атомных станций. Этот вопрос является первоочередной задачей ОАЭИ", сказал Эслами.

"Вторым приоритетом организации является развитие производства радиоактивных препаратов и генераторов детекторов излучения. Сегодня эти ядерные продукты должны активно использоваться в нашей стране в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и окружающей среде", подчеркнул он.

Комментируя разногласия между Ираном и МАГАТЭ по предоставлению записей с камер наблюдения этого комплекса, Эслами назвал неконструктивным доклад МАГАТЭ по этому поводу.