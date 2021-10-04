Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в понедельник в центральной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков располагался в 106 км к юго-западу от города Шехре-Корд, в котором проживают около 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.