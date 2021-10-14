Россия возобновит рейсы с Ираном с 9 ноября

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб противодействия коронавирусу в России объявил, что с 9 ноября страна возобновит рейсы в девять стран, включая Исламскую Республику Иран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации объявил в четверг, что штаб решил увеличить свои рейсы в Исламскую Республику Иран, Багамы, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд в связи с сокращением числа заболеваний Covid-19 в этих странах.