Россия возобновит рейсы с Ираном с 9 ноября
БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб противодействия коронавирусу в России объявил, что с 9 ноября страна возобновит рейсы в девять стран, включая Исламскую Республику Иран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации объявил в четверг, что штаб решил увеличить свои рейсы в Исламскую Республику Иран, Багамы, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд в связи с сокращением числа заболеваний Covid-19 в этих странах.
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