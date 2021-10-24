Экспорт фисташек из Ирана вырос до 420 миллионов долларов

Всего за первую половину текущего 1400 иранского года (21 марта - 22 сентября) из Ирана было экспортировано 63 000 тонн фисташек на сумму 426 миллионов долларов, что на 14,54% и 8,44% по весу и стоимости больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Мы ожидаем, что экспорт достигнет 200 000 тонн к [финансовому] году [20 марта 2022 года]», - заявил сотрудник Министерства сельского хозяйства Дараб Хассани, сообщает IRNA.

В среднем, Иран экспортирует 80% всего урожая фисташек во Вьетнам, Гонконг, Германию, ОАЭ, Индию, Ирак, Россию и Турцию. Это традиционные экспортные рынки Ирана.