Экспорт фисташек из Ирана вырос до 420 миллионов долларов
Всего за первую половину текущего 1400 иранского года (21 марта - 22 сентября) из Ирана было экспортировано 63 000 тонн фисташек на сумму 426 миллионов долларов, что на 14,54% и 8,44% по весу и стоимости больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.
«Мы ожидаем, что экспорт достигнет 200 000 тонн к [финансовому] году [20 марта 2022 года]», - заявил сотрудник Министерства сельского хозяйства Дараб Хассани, сообщает IRNA.
В среднем, Иран экспортирует 80% всего урожая фисташек во Вьетнам, Гонконг, Германию, ОАЭ, Индию, Ирак, Россию и Турцию. Это традиционные экспортные рынки Ирана.
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