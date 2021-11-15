Иран и Туркменистан сделали акцент на расширение научно-образовательного сотрудничества
Культурный атташе Исламской Республики Иран Навид Расули на встрече с должностными лицами из Министерства образования Туркменистана и руководители нескольких высших учебных заведений страны сделали акцент на расширение сотрудничества, в области образования и науки, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Во время встречи, Расули и руководитель международного отдела Министерства образования Туркменистана обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области образования и науки.
Стороны также подчеркнули свою готовность развивать научное и образовательное сотрудничество между иранскими и туркменскими университетами.
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