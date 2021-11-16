Экспорт нефти из Хормозгана вырос на 203%

БАКУ/Trend/ - Экспорт нефти из портов на востоке Хормозгана и каботажные перевозки с начала иранского календарного 1400 года (21 марта 2021 года) до 6 ноября выросли на 203% и 44%, соответственно. Об этом сообщил генеральный директор управления портов и судоходства в Хормозгане Хамидреза Мохаммад-Хоссейни во вторник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Более 294 тыс. тонн нефтяной продукции за указанный период было экспортировано в страны Персидского залива через восточные порты. Таким образом, объем нефтяного экспорта из Ирана вырос на 203% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.

По его словам, в восточных портах объем загрузки и разгрузки различных нефтепродуктов составил 568 402 тонн за этот период, который увеличился на 77%.

Иранский чиновник назвал объем каботажных грузов 321 тыс. тонн. Увеличение объёма каботажа к прошлому году составило 44%.