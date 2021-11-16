В Иране за сутки от коронавируса скончались более 100 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 134 человека, а в целом с начала пандемии - 128 406.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За сутки в Иране коронавирусом заразились 6 430 человек. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 составило 6 051 642 человека, состояние 3 477 из них оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 5 720 893 человека, проведено свыше 37,2 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране использовано около 99,6 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 55,9 миллиона, вторую – 43 миллиона, третью – 604 тысячи человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)