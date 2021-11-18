Генеральный директор МАГАТЭ посетит Тегеран с визитом

Глава миссии Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в Вене Мохаммад Реза Гаеби объявил, что в следующий понедельник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии отправится в Тегеран для технического сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран в следующий понедельник. Во вторник он встретится с министром иностранных дел страны Хосейном Амиром Абдоллахияном и главой Организации по атомной энергии Мохаммадом Эслами.