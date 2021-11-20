В Иране произвели более 167 тыс. тонн медного катода

С начала иранского 1400 года (21 марта 2021 г.) по 22 октября в Иране произвели 167 тыс. 789 тонн медного катода, показав рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Медный катод используется в качестве сырья для производства изделий из меди высокой чистоты и медных сплавов. Он также употребляется для изготовления сплавов, таких как латунь, бронза и легированная сталь. Кроме того, медный катод широко используется в проволочной, кабельной и трансформаторной промышленности.

Согласно данным, объем производства медного анода также составил 208 тыс. 509 тонн, увеличив на 2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Объем производства медного концентрата также составил 712 тыс. 685 тонн за указанный период, увеличив на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество медных рудников в стране составляет 225, 148 из них действуют и имеют производственную мощность 100 миллионов тонн в год.

Обнаружив более 1,5 млрд тонн запасов меди за последние два года, Иран сейчас занимает седьмое место в мире по запасам меди и пытается поднять этот рейтинг на одну ступень выше в текущем иранском году.